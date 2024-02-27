B52H轟炸機引擎起火　降基地無傷亡

美國軍機安全紀錄近期備受關注，最新情況涉及代表空基核威懾力量的其中一款戰略轟炸機。美國空軍周一（26日）證實，一架B52H戰略轟炸機上周五（23日）其中一個引擎起火，緊急降落北達科他州邁諾特空軍基地，事件中沒有機組人員傷亡。

B52H戰略轟炸機總共有4組合共8個TF33引擎，根據一個非官方美國空軍社交網專頁發布的投稿照片，可見涉事轟炸機其中一個引擎嚴重燒毀，已經露出引擎結構，並有大量不明液體流出，背景出現多輛接報到場的應急車輛。邁諾特空軍基地發表聲明證實事件，表示轟炸機降落後，由基地消防部門撲滅火勢，起火原因正在調查。

B52H戰略轟炸機可以投射核武及常規彈藥，現時總共有76架服役。美國空軍計劃延長這款空對地攻擊平台的使用壽命，措施包括更換引擎，型號由1985年停產的TF33轉為F130，旨在降低轟炸機的維修需求及成本，以及改善整體性能與燃油經濟性。

美國空軍現役有3款轟炸機，另外兩款是B2隱形戰略轟炸機及B1B超音速轟炸機，前者2022年12月至2023年5月因同款機緊急降落受損而停飛，後者今年1月有同款機降落時失事墜毀，其中一個操作基地機隊停飛。上述兩宗事故均沒有機組人員傷亡。