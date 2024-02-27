應對新成員入北約　普京下令重組軍區

匈牙利國會周一（2月26日）批准瑞典加入北約的申請後，瑞典成為第32個北約成員國，北約自此對俄羅斯形成「環波羅的海」的包圍狀態。俄羅斯總統普京同日簽署法令重組軍區應對，現有的西部軍區將分成莫斯科軍區和列寧格勒軍區，北方艦隊則併入列寧格勒軍區，周五（3月1日）起實施。

列寧格勒軍區包括卡累利阿、科米共和國、摩爾曼斯克州、沃洛格達州、加里寧格勒州、列寧格勒州、諾夫哥羅德州、普斯科夫州、亞馬爾-涅涅茨自治區和聖彼得堡。2021年1月由北方艦隊聯合戰略司令部升格而成的北方艦隊，亦併入列寧格勒軍區。除了成立新軍區，勒京亦下令俄控的烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克，東南部扎波羅熱和南部赫爾松併入俄羅斯南部軍區。

挪威國防研究所國際關係及當代歷史教授齊斯克（Katarzyna Zysk）指出，俄羅斯重組軍區是因為現時接壤北約國家的邊界延長了，回應北約在北歐擴張及預期其盟友的軍事態勢會進一步改變。在於俄羅斯的角度，有必要加強沿芬蘭邊境詮行全面地面行動，以及在波羅的海執行軍事行動的能力。