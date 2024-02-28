與馬克龍唱反調　美國表明不會派兵烏克蘭作戰

法國總統馬克龍稱不應排除北約派兵至烏克蘭的選項後，北約各成員國紛紛拒絕此一想法，美國周二（27日）也表明不會派兵至烏克蘭作戰。

白宮國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）在聲明中表示，總統拜登的立場一向很清楚，美國不會派部隊至烏克蘭作戰。她又表示，拜登相信通向勝利之路是國會通過軍事援助，讓烏克蘭部隊有所需的武器和彈藥自我保衞，抵抗俄羅斯的侵略。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）被問及美國是否可能派部隊至烏克蘭從事訓練等其他目的時，他表示拜登政府反對在烏克蘭部署任何部隊。

不過烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克對馬克龍的說法表示歡迎，聲稱馬克龍正展現烏克蘭戰爭對歐洲所構成風險的深刻了解。不過德國、英國、西班牙、波蘭、捷克、匈牙利和斯洛伐克等國家都表示沒有派兵援烏的計劃。北約秘書長斯托爾滕貝格也表示，北約目前沒有派遣地面部隊至烏克蘭的計劃。

俄羅斯克里姆林宮警告，如果北約的歐洲成員國出兵烏克蘭，俄羅斯與北約之間的衝突將不可避免。