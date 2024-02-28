美陸軍裁減2.4萬人　配合抗衡中俄目標

美國陸軍正裁撤約2.4萬人及展開重組，以便應對下一場大型戰爭，並配合美國國防部繼續重點轉向抗衡中國及俄羅斯的目標。

裁撤人員佔美國陸軍總數5%，對象主要是空缺已久的崗位，而非實際士兵。美聯社周二（27日）報道，削減職位當初是為了應付阿富汗和伊拉克戰爭平叛需要而增加，現時已不合時宜，當中特種作戰司令部員額減少3,000人。與平叛任務有關的工兵及類似崗位將削減約1萬人，不經常部署但可以精簡的部隊則減少2,700人，至於各種訓練及其他崗位減去6,500人。此外，各騎兵中隊、史崔克旅級戰鬥隊、步兵旅級戰鬥隊及負責外軍訓練的安全合作旅，共裁減1萬人。

然而，美國陸軍會在其他關鍵任務增加7,500人，包括防空及反無人機單位，並新增5支在全球部署的特遣隊，具有強化網絡、情報搜集及遠程攻擊能力。陸軍現役總數接近44.5萬，結構上限為49.4萬，目標在未來5年增至47萬。陸軍部長沃姆思指，改革着眼於為大規模作戰作準備。陸軍參謀長喬治表示，不希望現時編隊具備的能力，將來在戰場上一無是處。截至去年9月30日的上一個財政年度，美國陸軍僅招募約5萬人，較原定目標少1.5萬。