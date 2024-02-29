悉尼男同性情侶遇害藏屍衝浪袋　男警涉案被捕

澳洲悉尼一對男同性情侶遇害後藏屍在衝浪袋內，一名男警涉案被捕，他是其中一名死者的前度。案件震驚澳洲，總理阿爾巴內塞向死者家人及朋友致哀，形容是性小眾群體的艱難一天。

事發於上周一（19日）早上9時50分，鄰居聽到貝爾德（Jesse Baird，26歲）和戴維斯（Luke Davies，29歲）寓所傳出槍聲，卻沒有即時報警。數分鐘後，警方接獲戴維斯致電報警但隨即斷線，一輛警車抵達帕丁頓調查電話撥出地點惟一無所獲，警員沒有進入戴維斯家中。直至兩日後，有人在距離案發現場28公里庫魯努拉一個垃圾桶，發現屬於死者的染血物品。警方同日進入案發地點，發現屋內有大量血漬及翻倒的家具，並檢獲彈頭，高級警員拉馬爾-康登（Beaumont Lamarre-Condon）於上周五（23日）自首。

調查指，拉馬爾-康登休班期間以警槍行兇，他曾與貝爾德交往。拉馬爾-康登在案發後數小時租用一輛客貨車運走兩人遺體，並以貝爾德手機向其朋友發訊息，謊稱搬往西澳省。拉馬爾-康登落網後一直拒絕與警方合作，直至周二（27日）終於鬆口，讓警員在悉尼西南約200公里的邦戈尼亞找到藏屍衝浪袋，遺體上覆蓋磚頭。事件發生後，有民眾批評警方允許休班警配槍，並質疑警方招募審查程序。