哈利不滿人身保護降級提訴訟　高等法院判敗訴

已卸下王室職務並移居美國的英國哈利王子，因應自己在英國的人身保護被降級而提出上訴，英國高等法院周三（28日）宣布判他敗訴。

2020年2月，英國內政部決定哈利身在英國的時候，將不會自動獲得的全由公帑支付的警方私人保護，哈利因而提出訴訟。大部分聆訊等法律程序在去年12月進行，負責的退休高等法院法官萊恩（Peter Lane）周三頒布裁決。

哈利的律師在聆訊中指出，內政部降級哈利的人身保護是「非法、不公平和不合理」，認為因為哈利在王室中的地位，以及「與他過去和現在的情況有關的因素」，當哈利在英國的時候，他都應該得到國家的保護；而內政部則指出，哈利仍會擁有專門為他「度身訂造」的公帑資助警察保護，他身在英國期間的保安將會根據所感知到的風險而作安排，就像其他知名來訪貴賓一樣；只是不會像其他全職的王室人員一樣自動會得到保護。

在長達51頁的判詞中，萊恩指出哈利的律師「不恰當地解釋」哈利應從保護王室與貴賓執行委員會（Ravec）獲得何等的保安，認為將哈利的保安降級的決定「並非不合理，也沒有程序上不公平」，而且合法。英國內政部對裁決感到「滿意」，發言人表示很高興法院在本案中支持政府的立場，內政部正仔細考慮下一步，又指對哈利的保安是「嚴格且相稱的」。

有關裁決可能會對哈利日後來英有影響，因為他曾表示較低的保安水平令他很難把家人帶來英國。哈利的法律團隊發言人表示，哈利會對裁決提出上訴，「希望能夠獲得正義」，又指哈利並非不是要求優待，而是要求Ravec公平合法地應用自己的規則。