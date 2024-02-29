巴勒斯坦外長：哈馬斯不應加入　否則新政府會受抵制

巴勒斯坦駐俄大使諾法勒周三（28日）證實，巴勒斯坦兩大主要政治派別法塔赫和哈馬斯的代表，將於周四（29日）在俄羅斯首都莫斯科會面，討論組建統一的巴勒斯坦政府和重建加薩的問題。

今次會談是在巴勒斯坦自治政府進行政治改組的背景下進行，總理什塔耶周一（26日）宣布其政府辭職，此舉被視為是在巴勒斯坦人之間就政治安排達成更廣泛共識的戰略步驟。什塔耶在聲明中強調，巴勒斯坦自治政府需要在治理包括加薩在內的所有巴勒斯坦領土方面，發揮更全面的作用。亦有報道指，什塔耶政府的辭職預計將為建立新的技術官僚政府鋪路，此過渡政府預計將由無黨派的專業人士組成，並將監督以哈戰事後加薩的管理。

會面前夕，在瑞士日內瓦參與聯合國人權理事會議的巴勒斯坦外交部長馬利基周三表示，相信哈馬斯會明白，為甚麼它不應該加入巴勒斯坦新政府，因巴勒斯坦需要一個技術官僚政府，不需要與以色列進行激烈戰鬥的組織。

馬利基又說，現在不是哈馬斯參與巴勒斯坦新政府的時候，否則會像以前一樣，政府將受到許多國家的抵制。他說：「我們不想陷入這樣的境地。我們希望被國際社會接納並充分參與其中。」

馬利基還表示，當務之急是讓國際社會參與協助，向巴勒斯坦人提供緊急救濟，然後研究如何重建加薩。他並不期望哈馬斯和法塔赫在莫斯科舉行的會談出現「奇迹」，但指他認為哈馬斯應該理解為何不應加入新政府，且相信哈馬斯會支持建立一個技術官僚政府的想法。