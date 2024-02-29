拜登接受年度體檢　自稱健康「很棒」無異去年

美國總統拜登周三（28日）接受年度身體檢查，白宮會於同日稍後公布體檢結果的概要。拜登在接受完檢查後向記者表示，自己的健康狀況「很棒」，與去年沒有兩樣。

拜登在馬里蘭州的沃爾特里德軍方醫院接受體檢，約兩個半小時後離開。他返回白宮後，記者問他關於其健康狀況美國人有甚麼需要知道，他打趣表示醫生說他看起來「太年輕」，之後他說：「與去年沒有兩樣，一切都很棒。」

正尋求連任的拜登現年81歲，是美國有史以來最高齡的在位總統，其健康狀況一直備受關注，他對上一次接受例行體檢是在去年2月，醫生指他身體健康、活力充沛，適合履行總統職責。然而在本月較早前，負責調查拜登不當處理機密文件的特別檢察官許景在報告中指出拜登的記性欠佳，共和黨人以此攻擊他不適合當總統。在拜登接受體檢後，白宮發言人巴埃爾在例行記者會上指出，醫生滿意拜登的情況，又在回應記者的提問時稱，根據醫生的說法拜登無必要接受認知能力測試；她更指拜登「每天都通過認知測試」，可「從一個話題轉到另一個話題，並能仔細了解這些話題。」