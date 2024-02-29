納瓦尼葬禮周五舉行　遺孀憂更多人被捕

俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼的遺孀尤莉婭周三（2月28日）宣布，納瓦尼的葬禮會在周五（3月1日）下午在莫斯科舉行，但她擔心葬禮能否和平進行，並恐怕前來弔唁的人會被捕。

納瓦尼發言人亞爾梅什在社交網站發文稱，納瓦尼的葬禮會莫斯科馬利諾區的聖母像教堂舉行，納瓦尼生前曾在該區居住過；之後他會安葬在2.5公里外位於莫斯科河對岸的鮑里索夫斯科耶公墓。

納瓦尼的盟友指摘克里姆林宮阻撓他們在一個可以容納更多人的大廳另外舉行追悼會，並阻止了他們提前一天安葬納瓦尼，尤莉婭在社交網發文指總統普京和莫斯科市長索比亞寧要為有關決定負責，但克里姆林宮否認。

目前尚未清楚當局會如何控制葬禮的人群，但外間估計到時可能會有大量警察駐守，當局可能會驅散任何他們認為是政治示威的活動。尤莉婭周三在歐洲議會發言時表示，不能確定葬禮是否會和平舉行，也不知警察是否會逮捕送別納瓦尼的人們。她又指摘普京殺死他的丈夫，在他的命令下，納瓦尼遭受了三年的酷刑，被關在一個小石牢裡，捱餓並與外界隔絕，不能探望、打電話，甚至寫信。她是形容普京是怪物，又向議員們表示不可與普京談判，並呼籲採取更有效的措施阻撓俄羅斯統治階層精英的資金流動。