美發行政命令　禁敏感個人資料流向中俄等國

美國總統拜登政府周三（28日）發布一項行政命令，基於國安考量，禁止基因組等敏感數據流向中國及俄羅斯等國家，以保護美國人的個人資料。英國傳媒報道，行政命令似乎是針對華大基因（BGI）等中國基因公司，華大暫未有任何回應。

該行政命令將限制資料中介商等機構，向特定「有疑慮國家」大規模傳輸美國公民的地理位置、生物特徵、健康和財務資料，當中包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴及委內瑞拉等國家。

前白宮國家安全委員會官員哈勒爾（Peter Harrell）表示，這是白宮針對一系列中俄具體安全威脅的應對方式，當中包括華大基因等基因組公司構成的威脅，並形容基因組資訊是「極高風險數據」。

美國政府高級官員周二（27日）對記者表示，中國和俄羅斯正在從數據中介購買美國人的敏感個人數據，並利用這些數據從事不法勾當，包括惡意網絡活動、間諜活動和勒索，又指透過數據中介購買數據，目前在美國是合法的，這反映了美國國安措施的漏洞，有關行政命令正是旨在填補漏洞。該官員表示，將禁止與知道資訊最終會流向「相關國家」的數據中介進行交易，也會禁止傳輸美國政府人員的任何資料。