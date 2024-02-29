反駁澤連斯基　俄防長：烏軍損失逾44萬人

烏克蘭總統澤連斯基日前表示，開戰至今3.1萬烏軍陣亡。惟俄羅斯國防部長紹伊古周二（27日）宣稱，自特別軍事行動開始以來，烏軍損失逾44.4萬人。烏軍於本年年初起，平均每天損失超過800人及120件各類武器。

紹伊古在國防部部委會議上指出，俄軍奪取阿夫迪夫卡後，不斷改善在頓涅茨克及庫皮揚斯克方向的態勢，並佔領烏軍要塞據點和陣地。俄軍本年在頓巴斯及新俄羅斯地區解放327平方公里土地，過去一周烏軍放棄頓涅茨克3個村莊。俄軍使用精密武器殲滅烏軍預備隊，阻止敵軍輪換及反攻。烏軍指揮部在反攻失敗後，試圖用剩下的預備隊穩定局勢及防止前線崩潰。紹伊古強調，俄軍會繼續完成最高統帥普京下達的任務，直至實現特別軍事行動目標。

對於中亞形勢，紹伊古指回教極端組織「伊斯蘭國」傳播極端思想，並破壞集體安全條約組織國家南部邊境穩定。俄羅斯中央軍區本年將繼續接收伊斯坎德爾戰術導彈系統、旋風-G多管火箭系統等新型武器。紹伊古指摘美國增加軍事存在，加劇朝鮮半島及台海緊張形勢，俄羅斯東部軍區將接收200件以上新型及升級武器，包括旋風-S多管火箭系統、道爾-M2防空系統及颱風裝甲車。東部軍區集中訓練多個預備役營，並與蒙古、印度、老撾及越南舉行4場聯合軍演。