巡紅海德國護衞艦　險擊落美軍無人機

也門叛軍青年運動頻頻攻擊紅海地區商船，美國軍方調派多組軍力應對，惟各項任務之間協調不足。德國傳媒周三（28日）引述消息報道，美軍一架無人機日前飛向一艘參與紅海護航聯盟的德國海軍護衞艦時，由於德國軍艦與護航聯盟中的美國軍艦未能識別該架無人機，德艦於是向無人機發射導彈，最終因導彈故障未有擊落無人機。

《明鏡周刊》報道，自去年參與美國牽頭組建「繁榮守護者行動」護航聯盟的德國海軍護衞艦黑森號，事發周一（26日）當天透過雷達發現一架不明無人機接近，黑森號向美國海軍報告情況，但對方稱也不了解。黑森號指揮官於是下令向不明無人機開火，惟兩枚防空導彈均出現技術故障落入海中。德國海軍後來獲悉，不明無人機是美軍MQ9無人偵察機，但並非參與護航聯盟任務，估計是隸屬美軍在中東地區的反恐任務。

德國國防部長皮斯托留斯的發言人周三未直接證實事件，但指出護衞艦擊落青年運動無人機前，已經有過一次實彈使用，惟事件已經解決，因為事後才得悉目標並非一架有敵意的無人機。報道認為，美軍無人機當時可能未打開敵友識別系統。美國中央司令部後來公布，也門薩那時間周二晚上9時50分至10時55分，美軍軍機和一艘聯軍軍艦在紅海擊落5架青年運動無人機，目前尚不清楚上述聯軍軍艦是否黑森號。