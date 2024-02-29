加薩57萬人瀕饑荒　美擬空投援助物資

巴勒斯坦加薩地帶戰事持續，聯合國人道事務協調廳周三（28日）指摘以色列有計劃地阻止外界向加薩運送援助物資，令加薩四分之一居民、即至少57.6萬人離饑荒僅一步之遙。美國傳媒報道，由於陸路運輸變得愈來愈困難，白宮正考慮派軍機向加薩空投援助物資。

加薩戰事至少已造成至少近3萬名巴人死亡，大部分是婦女和兒童。巴勒斯坦衞生部周三公布，加薩北部醫院當天至少6名兒童死於脫水和營養不良，7名兒童仍處於危急狀態。另有醫院因發電機缺乏燃料停止服務。聯合國人道事務協調廳發言人拉爾克（Jens Laerke）指援助車隊遭到炮火襲擊，人道主義工作者遭以色列軍隊騷擾、恐嚇或拘留，人道主義設施也遭到襲擊。

以色列駐聯合國副代表米勒否認阻止援助，指摘阻礙車隊的是聯合國，聯合國必須更有效地分配援助。美國駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）敦促以色列必須做得更多，繼續開放加薩邊境供援助物資送入。報道引述美國官員透露，白宮最近開始討論空投援助物資入加薩的方案，但認為空投援助運輸量少導致效果有限。