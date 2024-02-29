華倡核武國家　談判締結互不首先使用核武器條約

內媒周三（28日）報道，中國外交部軍控司司長孫曉波周一（26日）在瑞士日內瓦裁軍談判會議高級別周會議發言，呼籲各方推進國際軍控裁軍進程，核武器國家應談判締結《互不首先使用核武器條約》或就此發表政治聲明。孫曉波周三與瑞士聯邦外交部國際安全司司長呂興格，在伯爾尼舉行新一輪軍控與防擴散磋商，討論國際安全形勢、多邊軍控進程等問題。

孫曉波批評，軍事實力最強的國家為謀求自身絕對優勢，一再「毀約退群」，大搞集團性小圈子，嚴重破壞戰略平衡與穩定。他認為，裁軍談判會議應實現共同安全，明確路線圖或時間表，早日就此達成國際法律文書；國際社會應加強合作，建立普遍參與、非歧視的防擴散、出口控制秩序；重視國際規則制定，應對人工智能、外空、網絡等新興科技挑戰；並推進生化領域履約，維護軍控條約體系權威。

孫曉波提到，《禁止化學武器公約》規定日本應最遲於2012年完成遺棄在華化武銷毀，但銷毀工作已四度逾期，至今發現的約40萬枚日遺化武僅銷毀不到四分之一。中方敦促日方切實履行國際義務，盡快乾淨徹底銷毀遺棄化武，還中國人民一片淨土。他又指，中方願與各方一起維護裁談會權威性，堅持協商一致原則，推動裁軍談判會議早日開展實質性工作。