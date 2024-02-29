FAA要求波音90天內交計劃書　改善飛機品質控制

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機今年1月在飛行途中門塞飛脫，聯邦航空局（FAA）下令該款客機停飛。FAA周三（28日）指，已要求波音公司於90日內提交全面行動計劃處理飛機品質控制問題。另一邊廂，美媒稱司法部正調查事故是否違反波音於2021年簽署的豁免起訴協議。

FAA局長惠特克（Michael Whitaker）周二（27日）到訪華盛頓州的波音總部與該公司行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）會面，討論飛機安全問題，惠特克當時要求波音提交全面行動計劃。惠特克發聲明指，波音必須致力於真正和深刻改善，從根本的改變需要波音領導層的持續努力，FAA會讓他們對每一個行動負責。卡爾霍恩則表示，波音清楚了解需要做甚麼，會擬訂全面行動計劃並列出可量度標準來展示FAA要求的深刻改善。

美媒報道，波音737 MAX系列客機於2018年及2019年發生兩宗大型空難後，2名員工涉嫌向FAA瞞報資訊，司法部其後起訴波音。到2021年，波音同意支付25億美元（約195億港元）賠償空難家屬和受737 MAX系列客機停飛影響的航空公司，換取司法部撤控。現時司法部正檢視737 MAX 9客機甩門事故，有否違反上述協議。