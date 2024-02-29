近萬名實習醫生辭職　今復工死線僅294人返崗

南韓近萬名實習和住院醫生集體辭職，政府明確劃定周四（29日）或之前復工的死線，否則涉事醫生面臨法律後果。保健福祉部當日公布，100間實習醫院離崗醫生人數連續兩天下降，近300名醫生已返崗。

保健福祉部表示，截至周三（28日）晚上7時，全國100間實習醫院共有9,997名醫生辭職，佔總數的80.2%；缺勤醫生為9,076人，佔總人數72.8%。缺勤醫生比例較周二（27日）的73.1%略為減少。實習醫院提交的報告顯示，截至周四上午11時有294名醫生復工，32間醫院的返崗人數為1人以上，10間醫院為10人以上。

行政安全部長李祥敏周三主持中央災難安全對策本部會議，再次敦促醫生們重返崗位，強調醫學院擴大招生等醫療改革措施是提高國民和地方福利的最後機會，希望離崗醫師不要再讓國民擔心，盡快復工。他指出醫療前線因醫生離職而陷入困境，留守的醫生工作量高出平時多倍，承受着極度疲勞。李祥敏同時宣布，為提高醫學院教育質量，政府將於2027年增聘1,000名重點國立大學醫學院教授，根據實際需求進一步擴充。

另外，作為緊急診療對策的一環，公共醫療機構診療時間將適當延長，原定5月才開設的「廣域緊急醫療狀況室」將提前於下周一（3月4日）啟用，以確保及時治療重症患者。