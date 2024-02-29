訪澳洲籲保護南海自由　小馬可斯稱寸土不讓

菲律賓與中國南海主權爭議升溫之際，菲律賓總統小馬可斯到澳洲進行國事訪問，周四（29日）與澳洲總理阿爾巴內塞簽署3份諒解備忘錄，涵蓋海事合作、網絡和關鍵技術以及競爭法。小馬可斯在澳洲國會發表演說時強調，菲律賓不容外國勢力奪取哪怕一寸領土。

小馬可斯是首位在澳洲國會發表演講的菲律賓總統，他呼籲澳洲幫助保護南海航行自由，強調重要航道的安全對維護地區和平至關重要，該地區和澳洲等國的安全與持續繁榮有賴於此。小馬可斯演講初期，澳洲綠黨參議員賴斯（Janet Rice）舉起寫有「停止侵犯人權」的標語牌，打斷小馬可斯演講，她隨後被請離會議廳。

阿爾巴內塞簽署諒解備忘錄後發表講話，指澳洲正與菲律賓共同努力，建設一個尊重國際法、開放航道進行貿易的和平地區。他將於下周一（4日）在墨爾本主持東盟-澳洲領導人峰會，慶祝澳洲與該組織建立關係50周年，出席的東盟國家包括菲律賓，但不包括緬甸。

針對澳菲簽署加強海上安全合作的協議，中國外交部發言人毛寧周四回應稱，當前南海形勢總體保持穩定，中方認為有關國家開展海上安全合作，不得損害其他國家的利益，不得破壞地區和平穩定。