政府今年底前禁娛樂用大麻　違例最高罰6萬泰銖

泰國衞生部長崇拉楠（Cholnan Srikaew）周四（29日）預告，該國將於今年底前禁止娛樂用大麻，違法吸食最高罰款6萬泰銖（約1.3萬港元）。崇拉楠指政府意識到大麻產業經濟效益，將給予業界時間適應，新規定不會影響旅遊業，並繼續容許大麻用於醫療目的。

崇拉楠接受英國傳媒訪問時指，相關法律草案將於下月提交內閣批准，預計今年底前提交國會通過，大麻將成為受管制植物，因此種植大麻需要獲得許可，政府將支持醫療和健康產業種植大麻。大麻的進口、出口、種植和商業使用將需要許可證，現有的商店若遵守新規將可繼續經營，並轉型成合法大麻診所。崇拉楠指，濫用大麻對泰國兒童產生負面影響，長遠可能導致其他毒品出現。

泰國於2022年開放娛樂用大麻合法化後大量商店湧現，明年產業總值原本預計將高達12億美元（約93.6億港元）。新法律草案規定，出售娛樂用大麻或參與大麻相關廣告和營銷最高監禁1年和罰款10萬泰銖（約2.1萬港元）。無牌種植大麻最高監禁3年和罰款30萬泰銖（約6.5萬港元）。