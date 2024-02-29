加國知名華裔科學家夫婦被解僱　因洩漏機密予北京

加拿大知名華裔病毒學家邱香果及其丈夫成克定，2021年被加拿大國家微生物實驗室開除，原因一直未有公開。加媒周三（28日）報道，加拿大安全情報局（CSIS）提交給國會的文件指出，兩人因向中國提供了機密科學信息，而被所屬實驗室解僱。

CSIS在文件中指出，調查人員得出的結論是，邱香果與中國多個機構建立了密切的合作關係，並有意地把科學知識和材料轉移到中國，其忠誠度令人嚴重擔憂。邱香果在面對自己的行為時多次撒謊，並拒絕承認參與各種中國政府的計劃。文件指，邱香果有多篇論文是與中國科學家合作發表，而有關研究均由中國政府機構資助。

2019年7月，邱香果夫婦的安全許可被吊銷，並被護送出國家微生物實驗室；兩人及後於2021年1月被解僱。CSIS在文件中，確認邱香果夫婦「刻意把科學信息和資料轉移至中國」，形容兩人對加拿大經濟安全構成現實和可信的威脅。目前尚不清楚這對夫妻是否仍身處加拿大。

加拿大衞生部長霍蘭德（Mark Holland）表示，實驗室當時出現的安全疏忽令人無法接受，但未對國家安全構成威脅。有英媒指出，文件或將加劇目前尚未解凍的中加關係。加拿大上月以國家安全為由，停止資助被認為有國安威脅的中國合作研究。中共中央政治局委員、外事辦主任兼外長王毅本月初出席德國慕尼黑安全會議期間，應約會見加拿大外長喬美蘭時強調，中加經濟高度互補，沒有根本利害衝突，雙方不是對手，更不是敵人，應該成為合作夥伴。