男子17年遊遍世界　現冀助人實現旅行目標

一名長年旅居泰國的愛爾蘭裔男子自2007年起，耗時10年環遊世界，成為首個走遍世界所有國家的愛爾蘭人。完成目標後，他一度迷失自我，最終振作並定下成為探險家大滿貫的目標。經過7年挑戰，他已登頂7大洲最高山峰並遊歷過南北極，再次完成挑戰，如今他再定下新目標，不為自己，而是全力協助其他人實現旅行目的。

40歲旅遊網誌博主沃德（Johnny Ward）表示，挑戰期間最困難的不一定是後勤、訓練或健身，而是沒有足夠的資金。他僅攀登珠穆朗瑪峰一座山峰，便已花費7.7萬美元（約60萬港元）。他認為幼年根本無法想像如今的生活，當時依靠社會福利度日，一直非常羨慕其他同學可以四處旅行，因此他大學畢業當天便啟程前往紐約，此後從未返回愛爾蘭或英國居住。為了支付旅費，他曾在泰國和南韓教授英語，亦試過在澳洲工作，並報名參加醫學研究。他一邊旅行一邊經營旅遊網誌，更因此成為百萬富翁，得以挑戰更多目標。

沃德表示，他只是普通人而非世界級運動員，強調去旅行和探險更重要的是韌性和決心，並非任何能力、家庭或教育背景。他現在希望幫助其他人實現旅行目標，包括發起一系列耐力賽事，協助人們勇敢走出舒適圈。他更直言，所有美好的事物均在苦難之後出現。