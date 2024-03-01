女客戶指控銀行經理高息定存作餌　騙1.6億盧比

印度一名婦女近日指控，當地最大私營銀行印度工業信貸投資銀行（ICICI）一名經理以高利息回報，引誘她把資金轉入ICICI作定期存款，4年間分批騙走1.6億盧比（約1,500萬港元）畢生積蓄。ICICI表示，已將涉案經理停職候查，並稱該行也是受害者。

英國傳媒報道，夏爾馬（Shveta Sharma）和丈夫在美國和香港生活數十年，2016年返回印度德里，當時在朋友介紹下認識了一名銀行經理，對方稱當地銀行定期存款年利率高達5.5%至6%，建議她將美國的銀行存款轉回印度。2019年9月至去年12月期間，夏爾馬將約1.35億盧比（約1,300萬港元）存入ICICI，加上利息，總額高達1.6億盧比。直至今年一月ICICI一名新職員向夏爾馬推銷更高的存款回報，她才發現全部存款不翼而飛，更有一筆2,500萬盧比（約236萬港元）的透支。

經查發現，涉案銀行經理偽造夏爾馬的簽名，以她的名義申請信用卡和支票簿、創立假帳戶、假電郵地址。他修改夏爾馬向銀行登記的手機號碼，存款被轉走時，她亦無法收到通知，另更偽造月結單，讓她以為自己每月都收到豐厚利息。她又說，銀行承諾兩周內會解決問題，惟6周過後，她還未獲退回存款；而她亦已向警方報案。

銀行的發言人稱，銀行方面已提出將9,270萬盧比（約880萬港元）存入夏爾馬的帳戶留置，等待調查結果。不過，夏爾馬說她拒絕此提議，因為數額比1.6億盧比少一大截，而且她認為「留置」實際上就是戶口被凍結，直到警方結案，這可能需要數年時間。

銀行發言人表示，涉案的分行經理已被停職候查，又指行方也受騙且已報警，然而須要等到警方完成調查。發言人稱，一旦夏爾瑪的指控證明屬實，她將拿回所有存款以及利息，但「不幸的是，她必須等待」。