加薩人搶物資爆混亂至少112死760傷　以軍被指向人群開槍

巴勒斯坦加薩衞生部稱，以色列軍周四（2月29日）黎明前在加薩城向一群爭奪糧食援助的巴勒斯坦人開槍，造成至少112人死亡、760人受傷。以方則稱，當時場面混亂，發生人踩人並且有人被貨車撞倒，當中至少數十人因此死亡。

巴勒斯坦加薩衞生部指摘以軍向人群開槍是大屠殺，沙特阿拉伯也譴責以軍針對手無寸鐵的平民。而以色列軍方則表示，事發時數千名加薩人包圍了30輛載有救援物資的貨車，當時發生人踩人；亦有以方消息人士承認，以軍有向人群開槍，他說當時有數千人衝向滿載救援物資的貨車，而貨車距離在場的一些以軍坦克太近，士兵認為這「構成了威脅」，於是向人群開槍。

以色列總理辦公室發言人就指，救援貨車被試圖搶掠物資的人淹沒，同是加薩平民的貨車司機就開車衝撞人群，最終數十人被撞死，形容是事件一場悲劇。

美國總統拜登回應事件時稱，美方正在釐清事件經過，他目前尚未有有答案，又指事件可能會影響正在進行的以哈停火談判。聯合國人道主義事務負責人格里菲斯也對今次事件表示震驚。

自以哈戰事爆發近5個月，巴人死傷枕藉，加薩衞生部周四稱，自戰事爆發以來，加薩已有逾3萬人死亡，超過7萬人受傷。聯合國人權事務高級專員蒂爾克表示，加薩正經歷「屠殺」，當地的衝突必須結束；又警告，以軍若對加薩南部城市拉法發動地面進攻將造成大量傷亡，更多人流離失所，並使進行任何有效人道援助的希望破滅。