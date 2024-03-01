美軍中將：俄不在乎戰爭犧牲　援烏更多彈藥

美國空軍中將科辛斯基周三（2月28日）表示，俄羅斯在過去兩年戰爭中毫不猶豫發起正面攻擊，毫不在乎人民犧牲。烏克蘭雖能把高端技術巧妙地融入戰鬥中，但必須獲得更多彈藥。

智庫哈德遜研究所當日在華盛頓舉行小組研討會，美國參謀長聯席會議聯合參謀部後勤主任科辛斯基等人出席。科辛斯基稱：「有些時候你只需要炮彈對抗炮彈及猛烈攻擊。」他承認，美國過去數十年沒有為勢均力敵的競爭，做好大規模生產彈藥和物資準備。美國正作出更好決定提升相關能力，並依賴夥伴國家的國防工業基礎，維持對烏克蘭的援助。美國國防部以創新方式投資改善軍隊戰備及現代化，為對等戰鬥作準備，加快及擴大武器生產。

同場的捷克國防部官員吉瑞斯指出，歐洲對烏克蘭戰爭的貢獻遠超任何人預期，一家德國企業生產的155毫米炮彈，高於整個美國國防工業產量總和。歐洲對烏克蘭的財政、人道及軍事援助總和超過美國，吉瑞斯形容是一件好事，更指歐洲加強援烏符合切身利益。哈德遜研究所高級研究員海因里希斯認為，額外的安全援助不僅有利烏克蘭、台灣和以色列，更惠及美國的製造業基礎。