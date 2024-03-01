馬航MH370中國乘客家屬赴吉隆坡　或有重大公布

馬來西亞航空公司MH370客機2014年飛行途中失蹤，官方推定機上239人全部罹難，當中包括154名中國乘客。今年是事件10周年，內媒周四（2月29日）報道，部分中國失蹤乘客的家屬將前往吉隆坡參與由馬方組織的家屬通氣會，家屬認為會上或有重大宣布。

報道稱，出席該通氣會的包括馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook），而在會議後，馬方將於同一場地召開新聞發布會。有中方家屬代表稱，會議是馬方主動提出，可能有重大事項發布，因為往年沒有這個環節。

MH370客機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京，起飛後約40分鐘從雷達屏幕上消失，並與指揮塔失聯。當時機上共載有12名機組人員和227名乘客，多國組織大規模搜救行動，但至今無發現。調查小組2018年公布的調查報告，無法確定客機失聯的原因，但排除被遙控操縱的可能性，亦不認為機組飛行員應對此負責。部分乘客家屬向馬航提出民事訴訟，要求賠償1,000萬至8,000萬元（人民幣，下同，約1,100萬至8,800萬港元），案件仍在審理。另有110多名乘客的家屬則與包括馬航在內的被告達成和解，獲支付250萬至300萬元（約275萬至330萬港元）。