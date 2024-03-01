傳英航母擬賤賣予盟國　皇家海軍否認

英國傳媒報道，由於英國政府下周公布的財政預算不會增加國防開支，海軍高層人士考慮最快於2028年，將英國現役航空母艦威爾斯親王號以低價出售予盟國。英國皇家海軍發言人周四（2月29日）指報道完全失實，強調海軍完全致力令該國兩艘航母繼續運作。

海軍消息人士聲稱，皇家海軍海事企業規劃小組已討論出售航母的方案，以在國防預算減少下節省資金。小組成員注意到海軍正為維持作戰任務掙扎，必須盡快擴充艦隊。消息人士指出，第二艘航母是一種儲備資產，非常昂貴且很少使用，若想解決資產負債表的問題，把航母棄置或與美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）盟友共享是一種選擇。

英國現役兩艘航母伊利沙白女王號和威爾斯親王號於2007年獲准建造，總造價達70億英鎊（約700億港元）。每艘航母需各自配備700名軍人和一艘支援艦，但英國海軍只有目前綜合補給船維多利亞堡號（RFA Fort Victoria）可承擔航母支援任務，而該船將於2028年退役。前國防大臣莫佩琳已與財政大臣侯俊偉會面，討論國防和應急預算問題。