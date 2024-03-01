美稱加薩數百死傷事件存疑　安理會未能譴責

巴勒斯坦加薩城援助點周四（2月29日）發生混亂，造成過百人死亡，以色列軍隊期間曾經開槍。聯合國安理會召開緊急閉門會議，因美國不支持而未能發表聯合聲明譴責事件。美國總統拜登強調仍在核實各方說法，認為事件可能會使停火談判更複雜。約旦指摘以色列實施冷血襲擊，多個阿拉伯國家形容事件是大屠殺。

拜登周四回應記者提問，稱事件說法存在兩個對立版本，自己仍無答案，以巴停火達成協議的可能性「希望永存」，自己一直與該地區的人通電話，停火協議下周一（3月4日）前也許不會達成，但抱有希望。白宮國家安全委員會發言人發表聲明指，美國對無辜生命喪失表示哀悼，注意到加薩人道主義局勢嚴峻，事件凸顯擴大和維持人道主義援助進入加薩的重要性，例如通過臨時停火。

聯合國秘書長古特雷斯譴責事件，指加薩絕望的平民需要緊急幫助。巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）在安理會召開緊急閉門會議後透露，15個安理會成員中，有14個國家支持由阿爾及利亞提出的譴責事件聯合聲明。美國駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）稱正努力尋找獲各方同意的措詞，聯合聲明或可當天達成，也可能根本無法達成。