美國會促派醫療船援加薩　五角大樓稱無計劃

美國參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）周三（2月28日）致信總統拜登，要求向加薩地帶部署一艘醫療船提供人道援助。惟美國國防部發言人賴德周四（2月29日）指無任何部署計劃可以宣布，海軍發言人指暫時沒有決定。

里德和參議員安格斯‧金（Angus King）在信中指出，美軍在全球部署醫療船及為海上資源提供部隊保護方面有豐富經驗，醫療船可以為平民提供提供救濟，重申美國對尋求該地區和平的承諾，並指出海上支援比單純依賴地面行動，對美軍士兵風險更小。議員同時呼籲美國與以色列和埃及合作開闢海上物流路線，指出一艘船可以提供相當於800輛卡車的援助量。

法國海軍去年11月派出改裝成醫療船的兩棲攻擊艦迪克斯穆德號，治療以巴衝突中受傷的加薩人，當時美國退役海軍上將斯塔夫里迪斯（James Stavridis）已呼籲美國派遣一艘醫療船。印尼上月也已向中東派遣醫療船。美國海軍醫療船仁慈號在今年1月完成太平洋夥伴關係2024任務後，已於上月返回加州聖迭戈母港。

另外美國中央司令部公布，中央司令部部隊於也門薩那時間周四下午5時，在紅海南部上空自衞擊落一架無人機，並在下午6時至7時15分，對準備向紅海發射的6枚反艦巡航導彈實施兩次自衞打擊。部隊認定，上述導彈和無人機對該地區的商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅。