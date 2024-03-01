美稱中俄朝伊加強軍事合作　增與多個擁核國衝突風險

美國戰略司令部司令科頓周四（2月29日）在參議院軍事委員會上警告，北韓、俄羅斯、中國和伊朗之間不斷加強軍事合作，增加美國與多個擁有核武的對手同時發生衝突的可能性。太空司令部司令懷廷在同一會議表示，中國正迅速發展太空軍事能力，抗衡美國衞星並提高監視和瞄准地上力量的能力。

科頓表示，美國面對的不只一個而是兩個核武國家，包括俄羅斯和中國，加上北韓導彈發展、伊朗核野心以及這些國家之間日益增長的關係，在美方策略計算上增加了複雜性。科頓關注朝俄近來不斷發展的交易關係，以及北韓從與俄羅斯建立的新關係中獲得甚麼。但他對戰略司令部的準備狀態表示有信心，將經常準備好「今晚就戰鬥」。

俄羅斯總統普京周四向聯邦會議發表年度國情咨文時，提及俄羅斯的戰略核力量已處於完全準備狀態。中國外交部發言人毛寧周五（3月1日）回應時，呼籲各方保持冷靜克制，透過對話協商建構均衡、有效和可持續的歐洲安全架構。

另外，訪美4天的南韓外長官趙兌烈周四與美國常務副國務卿坎貝爾會面，對北韓將韓朝關係定性為敵對交戰國等舉動深表憂慮，商定將為遏制北韓一切挑釁積極開展合作。坎貝爾同日另與德國外交部國務秘書巴格爾通話，雙方重申維持台海和平穩定的重要性，並談到烏克蘭與中東議題。