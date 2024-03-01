近百年首現新屬植物　或僅有50株

日本一名業餘植物學家去年6月在鹿兒島縣大隅半島發現一種進食真菌、不含色素的微小植物，經研究團隊脫氧核糖核酸（DNA）分析，發現它的特點前所未見，不僅屬於新種植物，更足以被歸類為一種新屬，屬日本近一個世紀以來首次發現新屬植物。研究人員目前在同一地點僅找到5株，估計其總數可能有50株。

該種植物長3厘米，闊2厘米，呈透明白色，外形與水玉杯屬植物相似。不同於大多數植物，水玉杯屬植物不會產生葉綠素，因此它毋須進行光合作用，而是從菌中獲取養分茁壯成長。由於外形奇特，日本人將水玉杯屬植物形象地稱為「狸之燭台」。

為進一步分析新屬植物的特點，研究人員首先比對它與水玉杯屬植物的外形區別，其後再通過DNA分析比較，結果顯示兩者不僅在外形上存在不同特徵，亦有着巨大的基因差異。研究人員最終決定將新屬植物命名為「貉之燭台」，藉此體現它與水玉杯屬植物的特殊關係。

參與是次研究的神戶大學教授末次健司表示，日本是世界上植物學調查最先進的地區之一，新種植物的發現極為罕見，新屬植物更是如此。他又指，是次研究意味可能還有許多未知植物隱藏在以前被認為經過充分研究的地區，亦體現出全球對植物持續探索和調查的迫切需要。