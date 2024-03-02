打造亞太航空樞紐　泰總理宣布升級全國機場

周五（1日）是中泰互免簽證政策實施第一天。同日泰國總理賽塔在曼谷宣布對全國機場升級，希望將泰國打造成亞太地區航空樞紐。

在賽塔宣布的計劃裏面，最引入注目的一項是，準備用5年時間，將泰國的中心機場蘇凡納布米國際機場升級為世界排名前20的機場之一。賽塔認為，泰國擁有亞太地區中心的戰略位置優勢，有能力成為連接整個亞太地區航空旅行的樞紐。

賽塔指，泰國機場管理已在開展項目計劃，以期在2030年將蘇凡納布米國際機場的旅客吞吐量提高到每年1.5億人次。賽塔透露，今年該機場將開放第3條跑道，進一步將航班容量從每小時30班增加到90班。未來5年，蘇凡納布米國際機場還將建設新的客運樓和第4條跑道。

當天，賽塔還宣布其他機場的升級計劃，包括曼谷廊曼機場計劃到2030年的旅客吞吐量從目前的3,000萬人次增至5,000萬人次。廊曼機場內還將建造一座新的樞紐大樓，以提供商業和零售空間，以及一個可容納多達7,600輛汽車的停車場，連接城市輕軌。

而在泰國南部，將建設第2個布吉島機場，以服務前往布吉島、攀牙府、甲米和其他南部省分的遊客，新機場每年旅客吞吐量達4,000萬人次。而目前的布吉島機場將擴建客運大樓，到2030年將每年旅客吞吐量增加至1,800萬人次。