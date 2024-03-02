英王堂妹夫死於頭部創傷　屍首旁有槍

英王查理斯三世的堂妹夫金斯頓（Thomas Kingston）周日（2月25日）在父母的寓所離世，終年45歲。格洛斯特郡死因裁判法庭周五（3月1日）召開死因研訊，驗屍確認金斯頓死於頭部創傷，屍首旁邊有一把槍。警方認為死因無可疑，英媒猜測他是自殺，死因庭將擇日再訊。

高級死因裁判官斯凱里特（Katy Skerrett）指，死者金斯頓周日在科茨沃爾德（Cotswolds）拜訪父母並共進午餐，其父之後外出遛狗，返家時發現兒子失蹤，母親約30分鐘後開始尋人。父親後來到上鎖的外屋，未獲回應下強行破門，發現兒子已經死亡，其頭部嚴重受傷，現場有一把槍。

金斯頓2019年與英王的42歲堂妹加布里埃拉．溫莎女勳爵（Lady Gabriella Windsor）結婚，加布里埃拉是肯特郡邁克爾親王的女兒，邁克爾親王則是已故英女王伊利沙伯二世的堂弟。金斯頓曾在伊拉克擔任人質談判專家，後來在英國資本公司擔任董事。有傳他於2011年曾與英國王妃凱瑟琳的妹妹皮帕（Pippa Middleton）交往，2019年與加布里埃拉成婚。