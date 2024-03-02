俄官媒：德軍高層討論打擊克里米亞大橋

俄羅斯官方通訊社「今日俄羅斯」主編西蒙尼揚周五（1日）指控，德軍4名高層上月19日曾討論發射金牛座巡航導彈，打擊克里米亞大橋計劃。德國國防部拒絕評論事件，俄羅斯外交部指摘西方發動混合戰爭。

西蒙尼揚宣稱取得外洩的40分鐘對話錄音，顯示德國空軍總監格哈茨、空軍空中作戰中心主任格拉費等人參與其中。眾人討論了英國及法國提供予烏克蘭的巡航導彈實戰成效，提到任務成功需要最高精度達3米的衞星圖片，準備時間至少1個月，並可能調動法國疾風戰機發射金牛座導彈。其中一人指出，由於克里米亞大橋長度是歐洲之冠，即使20枚導彈亦無法造成嚴重破壞。格哈茨指烏克蘭希望摧毀大橋，因為它不僅有軍事戰略價值，還有政治意義，但格哈茨對直接聯繫烏軍感到憂慮。

眾人接着探討德軍應如何密切配合，但同時避免越過紅線，秘密訓練烏軍及協助制訂計劃是可以接受的方案。會議紀錄指出，與會人士明白傳媒對合作計劃感到擔憂，他們承認即使烏克蘭獲得夢寐以求的金牛座導彈，無助扭轉戰場形勢。俄羅斯國家杜馬（下議院）主席沃洛金表示，本月11日復會後討論事件，並考慮要求德國聯邦議院作出調查。