加薩城搶物資慘劇　醫院指逾80%傷者有槍傷

加薩地帶北部加薩城周四（2月29日）發生民眾搶物資慘劇，加薩衞生部周五（3月1日）公布死亡人數增至115人，750多人受傷。以巴雙方對事件原因各執一詞，負責收治傷者的醫院指超過80%傷者有槍傷，反映以色列軍隊曾猛烈射擊。聯合國人道事務協調廳也證實，多名傷者有槍傷。

加薩北部奧達醫院（Al Awda hospital）代理院長薩哈（Mohammed Salha）指，周四接收176名傷者，其中142人受槍傷，34人因踩踏受傷。薩爾哈表示，死者遺體已送往政府醫院清點，無法說明他們的死因。卡邁勒阿德萬醫院院長薩菲亞（Husam Abu Safyia）亦指，大多數傷者上半身有槍傷，多人死於頭部、頸部或胸部中彈。

聯合國人道事務協調廳加薩辦公室主任彼得羅普洛斯（Georgios Petropoulos）稱，加薩一間醫院正治療超過200名傷者，他看到有人受槍傷，有人因傷截肢，傷者包括年僅12歲兒童。彼得羅普洛斯強調這些事件不能再繼續下去，加薩需要安全可靠的通道運送人道援助，以及開放進入加薩的每一個過境點。