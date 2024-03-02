傳法擬派兵赴烏任教官　對俄構成戰略困境

法國總統馬克龍日前表明不排除北約派地面部隊到烏克蘭作戰的可能性，法國《世界報》周五（3月1日）引述消息人士指，法國政府正考慮直接派遣一支小規模軍隊進入烏克蘭，作為烏克蘭武裝部隊的教官，對俄羅斯造成戰略困境。

報道沒有透露可能進入烏克蘭領土的法國軍事教官人數，但可能包括一些常規部隊。法國特種部隊已在波蘭訓練烏克蘭士兵，並護送該國向烏克蘭交付的武器，但法軍一直沒有進入烏克蘭。法國現時希望向烏軍提供實地訓練，包括操作防空系統，烏軍的地對空武器設施經常成為俄軍攻擊目標，法軍或其他國家士兵的架在或能保護烏克蘭領土的某些地區。

知情人士解釋，法國政府把部署視為給俄羅斯帶來戰略困境的一種方式，可以限制俄羅斯的瞄準和打擊能力，這或許是在美國製F16戰機今年稍後運抵烏克蘭前的必要措施 。

斯洛伐克總理菲喬（Robert Fico）周一（2月26日）透露部分北約和歐盟國家正考慮派兵到烏克蘭，馬克龍同日在巴黎愛麗榭宮與美歐領導人開會，會後直言目前對派部隊到烏克蘭未有官方共識，但不能排除任何可能，將採取一切必要措施阻止俄羅斯贏得戰爭。美國、英國、德國和意大利等國隨即否認派兵計劃，波羅的海國家愛沙尼亞和立陶宛則表示不排除派兵可能。馬克龍周四（2月29日）強調，他的言論是經過深思熟慮和衡量的。法國外長塞茹爾內周五則否認法方計劃向烏克蘭派遣任何作戰部隊，將盡一切努力避免與俄羅斯發生戰爭。