鉛塵和柴油微粒污染　首都領地緊急服務站疏散

澳洲首都領地甘加林（Gungahlin）的聯合緊急服務中心受鉛塵和柴油微粒污染，中心大部分人員撤離。消防和警察工會周四（2月29日）敦促首都領地政府全面調查應急服務建築物的安全性，並為僱員提供健康評估。

負責甘加林聯合緊急服務中心工程的承建商周三（2月28日）匯報，在建築物一個區域驗出鉛和柴油微粒。駐紮中心的警察和應急服務人員獲安排轉移到堪培拉北部各個站點，緊急服務局（ESA）專員菲利普斯（Wayne Phillips）相信事件不會影響應急服務響應時間。他指建築物出現鉛非常罕見，承建商會負責找出污染源，在確認大樓安全前不會安排人員返回。

首都領地聯合消防員工會秘書麥康維爾（Greg McConville）形容情況令人擔憂，應急服務人員和訪客可能在數十年來暴露於致命污染中，已致函敦促首都領地工作安全局調查。工作安全局派員視察涉事中心，滿意風險獲有效管理，未發出任何監管通知。澳洲聯邦警察協會（AFPA）主席卡魯阿納（Alex Caruana）也呼籲徹底調查。