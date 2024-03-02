高超音速導彈實彈公開　空軍證測試中

美國近年積極研發高超音速武器應對中國及俄羅斯威脅，位於西太平洋戰略要地的美國關島安德森空軍基地，日前為駐守上址的戰略轟炸機部隊提供武器熟習訓練，罕有公開一枚屬於實彈的高超音速導彈。美國空軍拒絕證實或否認是否計劃在當地舉行實彈試射，僅表示有關武器目前處於研發的作戰測試階段。

美國空軍以轟炸機特遣隊形式在關島部署B52H戰略轟炸機，根據安德森空軍基地上月28日發布的新聞稿，基地前一天安排第23遠征轟炸中隊及第49測試與評估中隊人員，接受一項高超音速武器熟悉訓練；隨同新聞稿發布的照片可見，一架B52H戰略轟炸機的機翼下方掛載一枚可以高超音速飛行的AGM183空射快速反應武器，更重要是彈身前後位置各印有一條黃帶，代表它是實彈而非訓練彈，彈頭含有高爆炸藥。

新聞稿指出，相關空軍人員就高超音速武器運用展開戰術方面的討論，為空軍不同機種未來使用各式高超音速武器做好準備，包括空射快速反應武器及也在研發階段的高超音速攻擊巡航導彈。新聞稿強調，空軍將繼續投資在研究、發展、測試、生產、引進「物有所值」的武器，包括防區外、防區內、高超音速、亞音速精確制導彈藥，同時持續研發革命性的先進武器能力，維持面對步步進逼挑戰的競爭優勢。

根據更新至今年2月的公開資料，美國正在研究、發展、測試及評估7個進攻性高超音速武器及高超音速技術項目，分別由海軍、陸軍、空軍、國防高級研究計劃負責。美國空軍有兩個項目，分別是空射快速反應武器及高超音速攻擊巡航導彈；前者平均飛行速度6.5倍至8倍音速，射程1,600公里。高超音速是以5倍音速以上飛行。