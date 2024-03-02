4677商船過紅海　僅一成獲美軍護航

也門叛軍青年運動持續攻擊紅海地區船艦，美國國防部周五（3月1日）表示過去3個月來估計有4,677艘貨輪穿梭紅海，其中423艘是在美軍牽頭的紅海護航聯盟「繁榮守護者行動」的保護下通過紅海，空襲加上海軍護航讓數以千計船隻仍能安全過航。

美國國防部賴德周四（2月29日）表示，紅海是一條至關重要的水道，15%全球商務的穿行該處，青年運動的攻擊是非法且魯莽。國防部續指，美軍派出5艘軍艦和其他海軍資產參與「繁榮守護者行動」，區內還有另外4至8艘艦船，在美國領導的另一個聯盟之下參與針對青年運動資產和導彈發射場的多次先發制人打擊行動。副助理防長夏皮羅（Daniel Shapiro）周二（2月27日）交代，自去年11月19日以來，至少發生48次針對紅海及周圍商務船運和海軍艦隻的襲擊，大約15艘商船遇襲造成損失，包括4艘美國船隻。

美國中央司令部周六（3月2日）公布，中央司令部部隊於也門薩那時間周五下午12時40分，自衞打擊一枚準備從也門境內青年運動控制區射向紅海的地對空導彈。同晚10時46分，青年運動向紅海發射一枚反艦彈道導彈，沒有擊中任何船隻。