阿拉斯加州高空現氣球　FBI接手調查

美國去年在本土領空擊落一個中國高空間諜氣球，事件一度引致兩國關係持續緊張，但美方至今未有披露調查進度。美國傳媒周五（1日）引述消息人士報道，近日有漁民在阿拉斯加州沿岸發現疑似間諜氣球的物體，將交由當局調查。

報道指出，漁民在海上遭遇疑似間諜氣球的物體，拍下照片並傳給執法部門。消息人士強調，雖然目前無法明確判斷該物體的性質，但它與外國政府擁有的監視氣球十分相似，因此有需要展開進一步調查。聯邦調查局人員預計當地時間周末在港口與漁民「交收」該疑似間諜氣球，之後把它帶回局方位於維珍尼亞州的設施分析。聯邦調查局上周五發表聲明，表示獲悉一艘商業漁船在阿拉斯加州海岸尋獲殘骸。

美國去年擊落的中國高空間諜氣球，當時也先在阿拉斯加州空域被美方發現，它之後南下經加拿大進入美國本土上空，最後在南卡羅萊納州沿岸上空被美國戰機以導彈擊落。中國政府否認那是高空間諜氣球，只是用於氣象等科研的民用無人飛艇，但受西風帶及自身控制能力有限影響，嚴重偏離預定航線，因不可抗力誤入美國。

報道提到，美國判斷涉事高空間諜氣球屬於中國軍方一個規模龐大的監視計劃，其「氣球艦隊」近年在五大洲執行至少24次任務。惟美方也變為驚弓之鳥，事後短時間內再擊落3個不明高空物體。上月底，北美空防司令部派出戰機在美國西南部攔截一個小型氣球，檢視後認為它很可能屬於業餘愛好者，對國家安全不構成威脅。