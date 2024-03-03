華大使：若日本觸及台獨紅線　北京將採有力措施

中國駐日本大使吳江浩上周五（1日）接受日本傳媒專訪，談及兩岸局勢時重申希望日本不要讓「台獨」分子誤以為搞「台獨」會得到日方支持，日本少數政客執意同民進黨當局勾連，這是嚴重干涉中國內政，中方堅決反對。他警告，一旦觸及「台獨」紅線，中方將採取有力措施堅決維護國家主權和領土完整。

除了台灣問題，吳江浩被問及中國頒布《反間諜法》後，一些日本商務人士在中國被拘押，引發日本擔憂。他指相關人員是因為在中國搞間諜活動，違反中國法律而被依法採取刑事強制措施，只要在中國從事正常商務和交流活動，不非法染指和獲取涉密訊息就不會有任何問題，個人違法行為與正常溝通合作完全是兩回事，不應混為一談。針對在華間諜活動，中方將繼續依法嚴肅處理。

對於中國和美國持續對立，外界認為日本等全球企業都出現加速離開中國的傾向，吳江浩認為中國是市場經濟國家，外資企業有進有出是正常現象。他承認確實有部分外企退出中國，但沒有出現所謂「逃離潮」。世界經濟逐漸走向割裂，加上今年是美國大選年，情況可能更為複雜，吳江浩指出最大原因是美國國內一些人不接受中國取得更大發展，這是問題根本，美方大肆動員盟友企圖把中美問題變成中國和世界的問題，日本也捲入其中，中方希望日方認清形勢，做出正確判斷。