美轟炸機離開關島　回國前飛東海南海

美國應對歐洲及中東兩大地區局勢的同時，維持在西太平洋的兵力部署牽制中國。此前在關島罕有實施高超音速導彈訓練的戰略轟炸機，近日分成兩批經東海及南海返回美國本土駐地；在區內巡航的航空母艦更疑似「快閃」現身南北分隔台灣與菲律賓的呂宋海峽，往返東面菲律賓海、西面南海兩個重要海域。

美國空軍今年1月底起在關島安德森空軍基地部署4架B52H戰略轟炸機。有追蹤美國軍機動向的網民上周五（1日）表示，兩架B52H戰略轟炸機飛離關島後，經日本沖繩縣空域進入中國劃設的東海防空識別區，之後沿着日本本土西岸海域上空，飛返駐地美國北達科他州邁諾特空軍基地。兩天後，另外兩架同款戰略轟炸機也離開關島，先從台灣以南、菲律賓以北空域進入南海，之後折返經菲律賓海前往邁諾特空軍基地。

美國國防部發布的照片顯示，其中一架B52H戰略轟炸機上月24日在菲律賓海，與美國海軍航空母艦羅斯福號聯合行動，並與羅斯福號艦載機組成編隊飛行。日本航空自衞隊上周六（2日）公布，日方4架F15戰機及4架F2戰機前一天在東海及日本海空域，與美國空軍兩架B52H戰略轟炸機展開戰術訓練，以加強美日同盟的威懾及反應能力。

另一方面，美國海軍航空母艦卡爾文森號上月23日返抵加州北島海軍航空站，結束西太平洋部署任務後，美方現時只有一艘航空母艦在西太平洋、即羅斯福號。根據美國國防部發布的照片，羅斯福號上月29日實施例行飛行作業，照片標題列明該艦通過呂宋海峽；翌日拍攝的照片卻標示菲律賓海，疑似即日往返菲律賓海與南海。