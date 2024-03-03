美駐新加坡大使涉行為不當　曾恐嚇員工

美國國務院監察總長辦公室周五（1日）公布內部監管報告顯示，於2021年底上任的駐新加坡大使卡普蘭（Jonathan Kaplan）涉行為不當，曾恐嚇員工、浪費公帑，亦未能很好地促進美國的利益。

報告指，卡普蘭與新加坡一些部門關係不佳，而且經常在議題上毫無準備，沒有建立誠信、策略規劃、合作或溝通的習慣，損害美國與這個具有重要戰略意義的亞太國家關係發展。此外，在審查期間受訪的美國駐新加坡大使館人員指怕卡普蘭會報復，有人甚至直接受威脅。卡普蘭還沒有按時提交約4.8萬美元（約37.4萬港元）旅行費用或相關文件，也沒有遵守國務院的許多旅遊政策，包括無用與美國政府簽訂合約的旅行社，沒有遵守要求搭乘美國的航空公司。卡普蘭則向審查人員指，就職之初經歷艱難過渡，但在他的領導下團隊士氣有所提升，且有信心贏得工作人員信任。

監察總長辦公室敦促國務院評估卡普蘭的領導和管理能力，並在適當情況下採取糾正行動。白宮週五表示正在認真看待這份內部監管機構的報告。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，總統拜登希望派駐海外的代表以尊嚴和尊重的方式管理人員，對國務院會嚴肅對待此事感放心。卡普蘭發聲明稱，他將迅速解決報告中所發現的問題和建議，並負起全部責任。