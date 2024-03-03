美前軍頭指避免與中俄開戰　關鍵在於維持強大軍力

英國《金融時報》上周五（1日）刊出美國前參謀長聯席會議主席米利的專訪，他談及人工智能（AI）、中美關係、俄烏戰事和以巴戰事，又指出美國避免與中國或俄羅斯開戰的關鍵在於維持強大的軍隊，這對震懾力十分重要。

米利表示，AI結合機械在國與國之間的未來武裝衝突有根本和決定性角色，他認為中國在科技方面未超越美國，中方建立了非常強大的軍隊，但實力未等同美軍。中國解放軍近年在台灣周邊展示武力，米利稱中方未攻台是因為美軍的震懾，北京知道攻台代價比好處多，中方是理性行動者，他們暫時未選擇動武不等於永遠不會。他補充，中國領導人數年前要求解放軍在2027年成為東亞最強軍事力量，但能否做到是另一回事。

俄烏戰事方面，米利認為戰爭陷入僵局，美國和歐洲的支持是關鍵，無的話俄羅斯就會取得戰略優勢，到時烏克蘭就無可能再成功自衞。他稱以色列回應巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲的方式面對很多艱難軍事問題，以方消滅哈馬斯在策略上雖然做得不錯，但因此失去國際支持，付出巨大戰略代價。他認為以軍可以改為進行以情報主導的特種行動，以及改用精確制導彈藥。