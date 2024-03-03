11歲兄性侵9歲妹　被控3項強姦及1項性侵罪

新加坡傳媒上周六（2日）報道，當地早年一名11歲男童讓9歲妹妹為他口交，5年來次數多到連妹妹也記不起細節，案件直至男童某次離家出走到警局，始被揭發。現年19歲的兄長，面對3項強姦罪和1項性侵罪，上周五（1日）承認其中一項，其餘由法官下判時一併考慮。法庭下達禁制令，媒體不能發布任何能夠辨認出受害者和被告身份的資料。

案情指，事發於2015年到2020年之間，被告事發時是11歲到15歲，受害者是他的親妹妹，現年17歲、事發時只有9歲到13歲。家人描述，受害者會經常擔心讓別人難過，因而很容易受周圍的人影響。受害者和被告自小經常一起玩耍，感情要好。調查指，被告在2015年就讓當時8、9歲的妹妹為他口交，還說服她只要照做，就買糖果零食給她。

至2021年3月1日，被告和父母因為工作班表吵架，一氣之下離家出走。翌日被告到警局，稱被家人趕出來，警員因此探訪他家跟進。當警員抵達被告家時，母親和姐姐都鼓勵受害者告訴警員，有關被告對她做的事。根據母親說法，她希望受害者學會保護自己。受害者才終於告訴警員，她自小三開始就被性侵，警方進而展開調查。