接受骨牌移植手術　女嬰迎來一歲生日

美國新澤西州一名女嬰縱然先天心臟不健全，卻順利通過骨牌移植手術擺脫生命危險，至上月更平安健康地迎來一歲生日。是次手術不僅挽救了她的生命，也造福了另一名嬰兒，展示了骨牌移植在挽救多個生命方面的潛力。女嬰母親表示，能夠與所有的家人和朋友一起慶祝女兒生日的到來，感覺不可思議。

美媒上周六（2日）報道，女嬰西維爾（Brooklyn Civil）出生僅4天後就接受了第一次手術，雖然部分問題得到緩解，但仍急需瓣膜移植。直至去年5月，西維爾等到骨牌移植手術的機會。當時另一名8個月大女嬰斯卡特（Mia Skaats）也患有心臟疾病，正需要移植心臟，她本身健全的心臟瓣膜得以讓渡給西維爾。

領導醫護團隊的兒科心臟病專家里士滿（Marc Richmond）表示，移植名單上的嬰兒離世首要原因是與捐贈者的匹配速度不夠快，因此醫療團隊迫切希望能夠幫助多個孩子，是次手術成功是整個團隊的努力。

西維爾和斯卡特在手術後都茁壯成長，兩家人亦因此建立了密切友誼，計劃在5月舉辦手術一周年紀念活動。西維爾母親表示，隨着女兒和斯卡特年齡的增長，她們的免疫系統變得更加強大，希望她們成為彼此生活的一部分。