蘇黎世猶太中年漢遭15歲少年刺傷　疑為反猶仇恨罪案

瑞士蘇黎世一名50歲猶太男子上周六（2日）遭一名15歲少年刺傷，傷勢嚴重。事件懷疑是一宗仇恨罪案，或與以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開戰後，當地反猶太情緒升溫有關。

當地時間上周六晚上9時35分，警方接獲有多人在蘇黎世第2區發生爭執的報告。警方到場後將涉嫌刺傷人的少年拘捕，目擊者表示，少年被捕時大笑起來，亦有初步報道指，疑兇在施襲過程中，曾者高喊「猶太人去死」或「以色列去死」等說話。

傷者是一名猶太教正統派人士，他一度有生命危險，後來轉為穩定。案發過程和背景迄今尚未清楚，但警方和檢察官辦公室的調查會明確包括反猶太動機的可能性。

案發地點是猶太人的聚居地，瑞士猶太社區聯合會發聲明表示，對事件深感震驚，並向受害者及其家人表示哀悼。該會稱，針對猶太人的人身攻擊瑞士非常罕見，過去20年來當地猶太社區沒有發生過此類危及生命的襲擊事件。該會又指，蘇黎世和瑞士各地猶太社區的保安組織已獲悉此事。按慣例，當發生類似情況時，有關的保安安排將會檢討，並在必要時進行調整。

自去年10月以哈衝爆發以來，瑞士的反猶太事件增加，有調查顯示，去年瑞士法語區因反猶太主義引發的事件增加了68%，其中近一半發生在去年10月7日哈馬斯突襲以色列之後。