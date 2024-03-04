美婦度假患癌　新西蘭航空索昂貴改機票費

美國傳媒上周六（2日）報道，一名美國女子今年1月與丈夫前往新西蘭北島奧克蘭度假時得悉，自己罹患末期膽囊癌。夫婦兩人決定提前回國，於是聯繫新西蘭航空更改回程航班時間，遭收取高達8,000美元（約6.24萬港元）費用。事件曝光後，新西蘭航空為此致歉，並同意全額退款。

60歲的丈夫凱賴凱什（Todd Kerekes）與75歲妻子帕特里夏（Patricia Kerekes）今年1月從紐約市乘搭新西蘭航空商務客位前往奧克蘭，展開為期4個月長假。惟6周後，帕特里夏診斷患癌，預計壽命僅剩下約4個月，需盡快回國。凱賴凱什告知新西蘭航空有關妻子情況，並請求更改回程航班時間，詎料需支付高昂費用才可換乘其他航班。

凱賴凱什投訴新西蘭航空客服人員幾乎無提供任何協助，電話陷入長時間停頓，通話全程歷時4個小時，期間曾中斷3次。他稱事件令其感到氣惱及沮喪，並認為新西蘭航空從未給予富有同情心選項。新西蘭航空總經理阿姆斯特朗（Alisha Armstrong）事後認錯，並承諾制訂優化票價政策，支援乘客遇上同類事件時更改航班靈活性。