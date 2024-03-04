俄軍襲敖德薩增至12死　澤連斯基籲世界助烏擊敗俄羅斯

烏克蘭南部港口城市敖德薩上周六（2日）凌晨一棟公寓遭俄軍無人機襲擊，至周日（3日）死亡人數增至12人，死者包括5名兒童，當中有兩名僅8個月及4個月大的嬰兒。烏克蘭總統澤倫斯基周日指摘，烏克蘭兒童成為俄羅斯的軍事目標，呼籲世界幫助烏克蘭擊敗俄羅斯。

襲擊發生後，有多人被埋在瓦礫下，搜救工作一直持續到至周日晚上，即襲擊發生逾36小時後，澤連斯基才宣布搜救行動結束。他在襲擊發生之後，曾在上周六敦促西方國家提供更多防空系統，以抵抗俄軍來襲。美國國會迄今尚未批准向烏克蘭提供600億美元（4680億港元）的援助，以致烏克蘭面臨彈藥短缺。澤連斯基周日晚表示，烏克蘭尤其等待美方的援助。

俄羅斯國防部就在周日表示，過去24小時，俄軍襲擊了烏克蘭一個航空彈藥庫和106個人力和軍事裝備；另挫敗烏軍在烏格列達爾市附近輪換的企圖，以及摧毀烏軍的工兵突擊隊。俄軍的防空系統亦在頓涅茨克、哈爾科夫州、赫爾松州、扎波羅熱和蘇梅州摧毀共143架烏方無人機，以及在克里米亞上空摧毀38架烏方無人機。