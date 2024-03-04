太子港監獄爆越獄釀至少5死　傳4000囚犯監獄僅餘不到百人

海地黑幫周六（2日）晚上持械襲擊首都太子港一座主要監獄，有傳或有逾3,900囚犯越獄，至周日（3日）最少已釀成5人死亡。事發期間總理亨利正出國尋求派出聯合國支援的部隊到海地維持治安，打擊黑幫分子。

監獄遇襲後，入口有3具受槍傷的屍體躺着，大門敞開，看不見警衞把守；塑膠拖鞋、衣服和電風扇散落在平時人滿為患天井。在監獄外的一個街區，遺下燃燒着的車胎路障，以及兩具面部朝下、雙手被反綁背後的血漬斑斑男子屍體。

當局尚未對事件作出解釋，但有在監獄工作的人權律師在社交網上發文稱，原本有4,000名囚犯的監獄，只有不到100人仍在牢房。選擇留下來的人包括18名前哥倫比亞士兵，他們被控當僱佣兵，有份在2021年7月刺殺總統莫伊茲。他們當中有數人曾在一段周六晚於網上流傳的影片中求救，指有人在牢房胡亂屠殺；至周日，這些前軍人中一名叫烏里韋男子表示自己沒有逃獄，聲言因為自己是無辜的。

據聯合國資料，海地人口逾1,100萬，但僅有9,000名警察維持治安；他們經常無法與黑幫抗衡，而且武器裝備落後。據估計，太子港80%的地區被黑幫控制。