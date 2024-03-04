自由護盾軍演今啟動　美戰略資產或赴韓參加

美國和南韓周一（3月4日）起開展自由護盾聯合軍演，至下周四（3月14日）結束。兩軍會同時實施指揮所演習和48場海陸空野外機動訓練，野外機動訓練次數較去年的23場增加一倍。雙方還將在南韓全境展開北韓巡航導彈偵測及打擊訓練、聯合空襲訓練、聯合戰術實彈射擊訓練、聯合空對空射擊訓練、空對地轟炸訓練、「雙鷹」空中演習等。

自由護盾聯合軍演是美韓例行聯演，目的是提高對朝鮮半島的防禦能力，今次演習期間美軍可能派出戰略轟炸機或航母等戰略資產到朝鮮半島。除了美韓，澳洲、加拿大、法國和英國等12個聯合國軍司令部成員國也參演。

南韓聯合參謀本部公報室室長李誠俊上周三（2月28日）透露，為有效遏制北韓核威脅，美韓在聯演期間會以朝核威廉作為應對作戰概念，實施遏制和防止北韓動用核武的訓練。對於聯演是否假設北韓動用核武，李誠俊表示今次不包含假設北韓動用核武的計劃，美韓在去年12月舉行的核諮商小組會議已就假設北韓用核武進行核武作戰演習達成共識，兩國正討論乙支自由護盾聯演、2024年跨政府部門兵棋模擬訓練和軍事兵棋推演中模擬北韓發動核攻擊的方案。

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