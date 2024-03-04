集體請辭拒復工　7000名醫生將釘牌至少3個月

面對集體辭職的實習和駐院醫生拒絕復工，南韓政府周一（4日）再次強調會根據法律採取行動，政府將檢查醫生出勤情況，違反返崗命令的醫生會釘牌至少3個月，已對未復工的約7,000名實習和駐院醫師開展暫時吊銷醫生執照程序，相關處理不可逆轉。

保健福祉第二副部長朴珉洙表示，截至周一仍有約9,000名實習和駐院醫生未復工，政府已採取行動暫時吊銷部分醫生的執照，這將永遠記錄在案。他揚言會對今次集體行動的主要負責人予以嚴厲、迅速的回應。

保健福祉部長曹圭鴻主持中央災難安全對策本部會議，指出政府針對非法集體行動的應對原則不變，會根據法律採取措施。他稱不管出於甚麼理由，醫生集體離開病人的行為都不能接受，政府為保護國民生命，會堅決依法處理類似行為。南韓醫生協會（醫協）於周日（3日）舉行大規模集會，曹圭鴻對此表示遺憾，又提到有人質疑醫協可能動員製藥公司職員參與集會，利用醫藥品交易強迫實施不當行為，政府會嚴密調查，依法應對。

直屬總統的醫療改革委員會籌備工作小組將在本周啟動，曹圭鴻說政府始終以民眾利益為重，堅定不移地完成4大醫療改革課題，舉辦醫療事故處理特例法聽證會，加速立法進程，盡快制訂必須醫療補償強化推進方案。